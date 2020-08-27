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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تأثرًا بكورونا.. روسيا وأمريكا الأكثر انكماشًا تجاريًا مع مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:38 م
التجارة العالمية
التجارة العالمية
أميرة ممدوح
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة الدول الأكثر تأثرًا بتعطل حركة التجارة العالمية على خلفية أزمة كورونا، التي جاءت في مقدمتها روسيا والتي سجلت أكبر تراجعًا فى التبادل التجارى مع مصر تأثرًا بالجّائحة بنسبة 33% حيث بلغ حجم التجارة 1.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2020 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مدفوعًا بتراجع الواردات منها لمليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار.

وجاءت فى مرتبة لاحقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تراجع التبادل التجارى معها بنسبة 27% بعد أن انخفض لـ2.4 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2019، تأثرًا بتراجع الواردات من 2.3 مليار دولار لـ 1.8 مليار دولار خلال الجائحة.

كما هبط التبادل التجارى مع الصين بنسبة 23% بعد أن سجل 4.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من 2020 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، نتيجة انكماش الواردات منها لـ4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار قبل الأزمة.

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