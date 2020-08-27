الإحصاء: 20.7% تراجعًا في حركة التجارة مع دول العالم خلال أشهر كورونا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حركة التبادل التجاري لمصر مع دول العالم خلال أشهر جائحة كورونا تراجعت بنسبة 20.7% بعد أن سجلت 37.4 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 47.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، تأثرًا بتعطل عمليات النقل الجوى والبحرى تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا عالميًا.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لأول تقرير عن تداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية والذى حصلت عليه "الدستور"، أن حركة التجارة مع دول القارة الأسيوية سجلت أكبر تراجعًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، حيث هبط التبادل التجارى بين مصر ودول القارة إلى حدود 15.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020 مقابل 18.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 3.1 مليار دولار.كما سجلت حركة التجارة مع دول غرب أوروبا تراجعًا لحدود 9.2 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020 مقابل 11.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 2.2 مليار دولار خلال عام، ثم دول شرق أوروبا والتي تراجعت من 7.8 مليار دولار لـ 6.2 مليار دولار بانخفاض 1.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.بينما كانت أقل الدول تأثرًا بتفشي كورونا على حركة التجارة هى بلدان القارة الإفريقية والتى بلغ حجم التبادل التجارى لها مع مصر 2.020 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020 مقابل 2.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 680 مليون دولار، وكذلك التبادل مع دول قارة أمريكا الشمالية مسجلًا 3.082 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار بانخفاض 718 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.