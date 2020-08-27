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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ طب نفسى: القلق والاكتئاب لدى الأطفال زاد بسبب «كورونا»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:33 م
كورونا لدي الاطفال
كورونا لدي الاطفال
الشيماء زيدان
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تحدث الدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي، عن كيفية التغلب على قلق أولياء الأمور، قبل الدراسة، الخائفين من تأثير فيروس كورونا على أبنائهم.

وقال "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن التعامل مع الأطفال في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد مسألة في غاية الأهمية.

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن التأثير النفسي لجائحة كورونا على الأطفال "سلبي"، خاصة بعد جلوسهم في المنزل وعدم ذهابهم للمدرسة الفترة الماضية، حيث إن نسبة القلق والاكتئاب لدى الأطفال زادت في ظل وجود فيروس كورونا.

وأكد، أن جزء أساسي من الصحة النفسية للطفل ترتبط بالخروج من المنزل والذهاب للمدرسة، متابعًا: "التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والنظافة الشخصية أمور مهمة لحماية الطفل في ظل كورونا".

ولفت إلى أن التواجد الدائم للطفل مع الأب والأم لفترات طويلة يسبب مشاكل نفسية وضغوط على الوالدين، مضيفًا: "التعلم بالمشاهدة أفضل طرق توصيل المعلومات للأطفال وتوعيتهم في ظل كورونا".

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