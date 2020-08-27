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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين سفير مصر لدى لبنان وسعد الحريرى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:33 م
سفير مصر لدى لبنان
سفير مصر لدى لبنان وسعد الحريرى
محمد عمر
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استقبل رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، اليوم، في "بيت الوسط" السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي.

وأوضح سعد الحريري، في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر، أنه بحث مع السفير المصري الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأرسلت مصر شحنات مساعدات غذائية ودوائية ومواد بناء لدعم لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت مطلع الشهر الجاري الذي خلف أكثر من 170 قتيلًا وأكثر من 6 آلاف مصاب بخلاف آلاف المشردين.

وقدرت الحكومة اللبنانية الخسائر الناجمة عن انفجار المرفأ بأكثر من 15 مليار دولار، فيما لا زالت السلطات تحقق في سبب الحادث.

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