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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مدير مستشفى كفر الشيخ العام بكورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:32 م
مدير مستشفى كفر الشيخ
مدير مستشفى كفر الشيخ
عمرو الشامي
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كشف مصدر مطّلع بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ إصابة الدكتور لطفي عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام بفيروس كورونا المستجد منذ 5 أيام وسط حالة من التّكتيم لدى العاملين.

وقال لـ«الدستور» إن الدكتور لطفي تم عزله منزليًا وحاليًا يخضع لجلسات أكسجين لحدوث مضاعفات له بالفيروس لكبر سنه، لافتًا إلى أن العمل بالمستشفى يجري على قدم وساق دون التأثر بإصابة مديرها وأن هناك مَن ينوب عنه في إدارة المستشفي لحين اتمام علاجه ورجوعه مرة أخرى لمباشرة أعماله.

وناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.

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