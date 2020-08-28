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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ياسمين صبرى برفقة الشيف العالمى نصرت غوكشيه (فيديو)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:29 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بفيديو لها خلال تواجدها بأحد المطاعم خلال عطلتها الصيفية بالخارج.

وظهرت ياسمين صبري في الفيديو وهي تتابع الشيف العالمي ذو الأصول التركية نصرت غوكشيه، وهو يقوم بتقطيع اللحم على طريقته الشهيرة مع النجوم وسط ترقب وخوف مكنها من حركة السكين قبل أن يفاجئها برفع قطعة من اللحم بطرف السكين لفمها.

وتقضي ياسمين صبري عطلتها حاليًا برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الخارج والذي قام بدوره بنشر صورة له وهو يحتضن ياسمين صبري عبر صفحته بـ"إنستجرام".
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