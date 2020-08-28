رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبرزهم تامر حسنى.. أعمال نجوم الطرب فى الفترة المقلبة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:19 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
حسن أمين
طباعة
يشهد سوق المزيكا خلال الفترة الحالية انتعاشة كبيرة في طرح الألبومات الغنائية والاغنيات السنجل التي تتماشى مع أجواء صيف 2020، حيث يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح أعمالهم الغنائية خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "الدستور" أبرز الأعمال الغنائية الفترة المقبلة.

يستعد المطرب تامر حسني لطرح أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع المطرب محمود العسيلي، والتي تحمل اسم "اختراع" على طريقة الفيديو كليب، حيث قام الثنائي بتصويرها في الساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع تامر عبد وماستر جلال حمداوي.

كما يعمل حاليًا تامر حسني على وضع اللمسات النهائية لأغنيات ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة حيث يستعد لتسليم الماستر الخاص بالألبوم إلى شركة "روتانا" المنتجة للألبوم.

وانتهت النجمة أنغام منذ أيام من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "بحبك وبرتاحلك" وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي صابر كمال، والمحلن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي تميم، وتم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.

ويطرح المطرب مصطفى حجاج أغنية سينجل جديدة بالتعاون مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وتحمل اسم "أبويا قالي زمان" على طريقة الفيديو كليب، حيث تم الانتهاء من تصويرها منذ أسبوع في منطقة روض الفرج وهي من إنتاج هاني محروس، ومن كلمات أحمد سامي، وتوزيع إسلام شيبسي وألحان عزيز الشافعي.

وتسعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لطرح أغنية جديدة ضمن أحداث المسلسل الدرامي "مدرسة الحياة" الجزء الثالث خلال الأيام المقبلة وهي كلمات سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم، وهندسة صوتية ياسر أنور.

وانتهى المطرب رامي جمال من تسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الملحن عمرو يحيى خلال الأيام المقبلة، كما يواصل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائي الأخير "أنا لوحدي"، والذي طرح مطلع العام الجاري بعنوان "أنا لوحدي"، وكانت من ضمن أغنيات الألبوم فيديو كليب "سقف"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.

ويستعد المطرب الشعبي حكيم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتحمل أسم "صحاب أونطه" وهي من كلمات الشاعر والملحن الموسيقي محمد الفنان، والموزع الموسيقي ديزل وأخرج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.

ومن جانبه انتهى المطرب مصطفى قمر خلال الفترة الماضية من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2" ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويعتبر ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" هو جزء جديد من ألبومه الذي حمل نفس الاسم وطرح في عام 1996، ويضم الألبوم 7 أغنيات وهم: "حاغنيلِك، دُقِّي عودِك، حنونة، مسافر، عجوز في المدينة، سَوْسَنَة، حُبِّك علي جبيني".

وتواصل المطربة شيرين عبدالوهاب تحضيرات ألبومها الجديد حيث أنتهت من تسجيل ٤ أغنياتـ، وتسعى للانتهاء من الألبوم بحلول أكتوبر المقبل لتطرحه لجمهورها بعدها مباشرة، أو فى موسم رأس السنة الجديدة على أبعد التقديرات، وتتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، منهم أمير طعيمة، وتبدأ تصويره بعد الانتهاء من الألبوم.

من جانبها تطرح المطربة الشابة هايدي موسى أغنية جديدة بعنوان "عيشها" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع وميكس محمد الشاعر، وماستر توما، وإنتاج محمد شعبان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف لـ سما المصري بتهمة سب ريهام سعيد

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

تواصل الارتفاع.. الصحة: 25 حالة وفاة و237 إصابة جديدة بكورونا

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

الصور

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

بعد رحيله.. هذا ما سيخلفه ميسى من استثمارات بمدينة برشلونة

صيام عاشوراء.. موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 28-8-2020

اتحاد اليد يقرر إقامة نصف نهائى كأس مصر للسيدات على صالة ٦ أكتوبر الدولية

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض التحطيب واللعب بالعصا بمهرجان الصيف الدولى

الحدينى: على اتحاد الكتاب بناء مستشفى مركزى لخدمة المبدعين

صدور الجزء الثانى من سلسلة التربية البيئية العالمية لـ ريهام رفعت

جوجل يحتفى بالروائى الفرنسى الأشهر «ألكسندر دوما»