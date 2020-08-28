أبرزهم تامر حسنى.. أعمال نجوم الطرب فى الفترة المقلبة

يشهد سوق المزيكا خلال الفترة الحالية انتعاشة كبيرة في طرح الألبومات الغنائية والاغنيات السنجل التي تتماشى مع أجواء صيف 2020، حيث يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لطرح أعمالهم الغنائية خلال الفترة المقبلة.ويرصد "الدستور" أبرز الأعمال الغنائية الفترة المقبلة.يستعد المطرب تامر حسني لطرح أحدث أعماله الغنائية بالتعاون مع المطرب محمود العسيلي، والتي تحمل اسم "اختراع" على طريقة الفيديو كليب، حيث قام الثنائي بتصويرها في الساحل الشمالي منذ أيام قليلة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع تامر عبد وماستر جلال حمداوي.كما يعمل حاليًا تامر حسني على وضع اللمسات النهائية لأغنيات ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة حيث يستعد لتسليم الماستر الخاص بالألبوم إلى شركة "روتانا" المنتجة للألبوم.وانتهت النجمة أنغام منذ أيام من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "بحبك وبرتاحلك" وتتعاون فيها مع الشاعر الغنائي صابر كمال، والمحلن إيهاب عبدالواحد، والموزع الموسيقي تميم، وتم تصويرها على أحد شواطئ الساحل الشمالي.ويطرح المطرب مصطفى حجاج أغنية سينجل جديدة بالتعاون مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وتحمل اسم "أبويا قالي زمان" على طريقة الفيديو كليب، حيث تم الانتهاء من تصويرها منذ أسبوع في منطقة روض الفرج وهي من إنتاج هاني محروس، ومن كلمات أحمد سامي، وتوزيع إسلام شيبسي وألحان عزيز الشافعي.وتسعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لطرح أغنية جديدة ضمن أحداث المسلسل الدرامي "مدرسة الحياة" الجزء الثالث خلال الأيام المقبلة وهي كلمات سهام شعشاع، وألحان محمد رحيم، وهندسة صوتية ياسر أنور.وانتهى المطرب رامي جمال من تسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها مع الملحن عمرو يحيى خلال الأيام المقبلة، كما يواصل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد بعد نجاح ألبومه الغنائي الأخير "أنا لوحدي"، والذي طرح مطلع العام الجاري بعنوان "أنا لوحدي"، وكانت من ضمن أغنيات الألبوم فيديو كليب "سقف"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور.ويستعد المطرب الشعبي حكيم، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتحمل أسم "صحاب أونطه" وهي من كلمات الشاعر والملحن الموسيقي محمد الفنان، والموزع الموسيقي ديزل وأخرج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني.ومن جانبه انتهى المطرب مصطفى قمر خلال الفترة الماضية من تسجيل جميع أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2" ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، ويعتبر ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" هو جزء جديد من ألبومه الذي حمل نفس الاسم وطرح في عام 1996، ويضم الألبوم 7 أغنيات وهم: "حاغنيلِك، دُقِّي عودِك، حنونة، مسافر، عجوز في المدينة، سَوْسَنَة، حُبِّك علي جبيني".وتواصل المطربة شيرين عبدالوهاب تحضيرات ألبومها الجديد حيث أنتهت من تسجيل ٤ أغنياتـ، وتسعى للانتهاء من الألبوم بحلول أكتوبر المقبل لتطرحه لجمهورها بعدها مباشرة، أو فى موسم رأس السنة الجديدة على أبعد التقديرات، وتتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الموسيقى، منهم أمير طعيمة، وتبدأ تصويره بعد الانتهاء من الألبوم.من جانبها تطرح المطربة الشابة هايدي موسى أغنية جديدة بعنوان "عيشها" وهي من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع وميكس محمد الشاعر، وماستر توما، وإنتاج محمد شعبان.