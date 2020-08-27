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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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محمد عصام يقتل أحلام الزمالك بهدف ثان للمقاولون (فيديو)
الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:02 م
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أحرز محمد عصام مهاجم المقاولون العرب الهدف الثاني في شباك الزمالك خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 22.
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