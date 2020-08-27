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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة» تكشف ضوابط عودة الطلاب للمدارس: تبدأ من الطابور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:12 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
الشيماء زيدان
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قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس إدارة الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إننا نضع الضوابط والإجراءات الخاصة بعودة المدارس لرفع الوعي لدى الطلاب، مشيرا إلى أن خطة عودة المدارس تشمل العمل على رفع الوعي وترصد الأمراض والتهوية الجيدة.

وأوضح "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، أن الإجراءات الوقائية ستبدأ منذ نزول الطالب من منزله إلى المدرسة وحتى عودته.

وأشار إلى أن هناك إجراءات وقائية بالمدارس تشمل المأكولات والأنشطة والتباعد الاجتماعي، موضحا أنه ممنوع تواجد الباعة الجائلين فى محيط المدارس لحماية الطلاب في ظل كورونا.

وأكد أن التوعية للطلاب تتم منذ طابور الصباح للوقاية من كورونا وكذلك في الأنشطة الرياضية، لافتا إلى أنه يحظر ارتداء الكمامات لمن لديه مشكلة في الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن بعض هذه الإجراءات التي أخذوها لعودة المدارس، والتي منها التخلص من المناديل الورقية بشكل صحيح، وأهمية الكشف المبكر على الأمراض التي تنتقل من شخص إلى آخر، وبقاء الطلاب وأولياء الأمور والموظفين في المنزل عند المرض.

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