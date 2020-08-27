حبس المتهمين بقتل مواطن سعودي لسرقته في السيدة زينب

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل مواطن سعودي الجنسية داخل شقته في منطقة السيدة زينب.كان قسم شرطة السيدة زينب تلقى بلاغًا يفيد مقتل مواطن سعودي داخل شقته.وبمناظرة جثة المجني عليه، تبين أن الواقعة حدثت قبل أربعة أيام من اكتشافها وتعرض الجثة للتعفن، كما تبين أن المجني عليه موثق بملابسه من اليد والقدم، ولا توجد أية إصابات ظاهرية بجسده.وتبين أن وراء ارتكاب الحادث أربعة متهمين فتاتين وشابين، واتفقا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي كانت تتردد على مسكنه بالسيدة زينب.واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة من أجل السرقة، واعترفوا بسرقة: «٣ هواتف محمولة وتابلت، ٢٠٠٠ جنيه وزجاجات عطر باهظة الثمن».