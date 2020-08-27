سقوط المتهمين بقتل شخص داخل شقته لسرقته في السيدة زينب
الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:11 م
هدير مصطفيطباعة
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة قتلوا شخصا داخل شقته بغرض السرقة بمنطقة السيدة زينب.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة السيدة زينب، بالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم فتاة على علاقة بالمجنى عليه، وتخلصوا منه بغرض السرقة وألقى القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة السيدة زينب، بالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم فتاة على علاقة بالمجنى عليه، وتخلصوا منه بغرض السرقة وألقى القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.