رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط المتهمين بقتل شخص داخل شقته لسرقته في السيدة زينب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:11 م
المتهمين
المتهمين
هدير مصطفي
طباعة
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة قتلوا شخصا داخل شقته بغرض السرقة بمنطقة السيدة زينب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة السيدة زينب، بالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم فتاة على علاقة بالمجنى عليه، وتخلصوا منه بغرض السرقة وألقى القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

«الأوقاف»: «إنهاء الخدمة» عقوبة مخالفة ضوابط صلاة الجمعة (خاص)

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«واحدة ست».. المرأة في عيون الأدباء «قصة قصيرة»

«شلة ليبون».. أحدث إصدارات الروائى هشام الخشن

«بعد التوقف بسبب كورونا».. «آفاق» تكشف خطة النشر الفترة المقبلة

مصطفى الطيب: كتابات عزة سلطان متأثرة بتجاربها الإنسانية