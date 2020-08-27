سقوط المتهمين بقتل شخص داخل شقته لسرقته في السيدة زينب

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة قتلوا شخصا داخل شقته بغرض السرقة بمنطقة السيدة زينب.تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بمنطقة السيدة زينب، بالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم فتاة على علاقة بالمجنى عليه، وتخلصوا منه بغرض السرقة وألقى القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.