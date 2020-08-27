شاهد.. لحظة تفقد السيسي نماذج سيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية المصنعة محليًا، والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، تمهيدًا لطرحها في السوق المحلية بتسهيلات للشراء.جاء ذلك في إطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل، للعمل بطاقة الغاز الطبيعي، لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير، بأرقى المواصفات الفنية التي تضمن جدارة هذه السيارات.