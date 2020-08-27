برلمانية تشكر «التعليم» و«الهجرة» لسرعة الاستجابة لمناشدة الجالية المصرية

وجهت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك لما قاما به من استجابة سريعة لمناشدة الجالية المصرية المتضررين من غلق المكتب الثقافي بمسقط، وحرمان طلبة أبناؤنا في الخارج من التسجيل في الامتحانات التي تقام كل عام من خلال السفارة المصرية بمسقط.وقامت النائبة نانسي نصير، بالتواصل مع الوزيرة نبيلة مكرم، وإيصال مناشدة أولياء أمور وطلبة "أبناؤنا في الخارج" من الجالية المصرية بسلطنة عمان.من جانبه؛ وافق وزير التعليم العالي، على تكليف المكتب الثقافي بدولة الإمارات بالسفر إلى سلطنة عمان لقبول التسجيل لامتحانات "أبناؤنا في الخارج"، وستتم متابعة إشكالية غلق المكتب الثقافي للسفارة المصرية في بعض الدول، للوقوف حول تداعيات اتخاذ هذا القرار.