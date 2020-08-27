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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الإبراشي: ليس صحيحًا أن يتم تحويل 54 مليونًا للنيابة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:04 م
الإبراشي
الإبراشي
رباب الأهواني
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قال الإعلامي وائل الإبراشي إن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أكد أن غرامة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ تقديرية من قبل النيابة العامة، ولن تتجاوز الـ500 جنيه، وعليه فستكون أقل من ذلك.

واستنكر الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، النّكات والتعليقات الساخرة على غرامة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ، قائلًا: "إن الموضوع تحول إلى مسار شائعات وأكاذيب، إضافة إلى أنه أصبح نكات متداولة وتعليقات ساخرة، معقبًا: "ليس صحيحًا أن يتم تحويل 54 مليونا للنيابة".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أمس الأربعاء، أنها قررت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في 11 و12 أغسطس الجاري. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وانتهى إلى إعداد كشوف بأسمائهم.

وأوضح بيان الهيئة أنه بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته فسيتم معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (28 يورو)، وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري (1.5مليار يورو).

وأكدت الهيئة في بيانها أن الحكومة قد وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات، واتخذت الهيئة الوطنية كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من كورونا إلا أن البعض "تقاعس" عن التصويت.

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