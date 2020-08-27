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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بآلة حادة.. العثور على شقيقتين مذبوحتين بمنزلهما في قنا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:05 م
شقيقتين مذبوحتين
شقيقتين مذبوحتين
قنا: إسلام البكري
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عثرت الأجهزة الأمنية، مساء اليوم الخميس، على فتاتين شقيقتين مذبوحتين، داخل منزلهما، بقرية جزيرة مطيرة، بمركز قوص جنوبي محافظة قنا فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

كان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بآلة حادة بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف غموض الحادث الأليم وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، إلى مكان الواقعة، لكشف غموض الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، فيما تم نقل الجثث لمستشفى قوص المركزي.

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