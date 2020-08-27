عضو «شركات السياحة» يتوقع عودة الحركة بشكل فعلى في أكتوبر

أكد محمد فاروق عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن هناك استعدادا حاليا من جانب جميع الشركات لاستقبال السائحين، عقب إعلان مجلس الوزراء باستئناف السياحة الثقافية بالقاهرة والأقصر وأسوان بدءا من أول سبتمبر المقبل، موضحا أن هناك طلبات من الأسواق الأوروبية والأسيوية عليها.وتوقع فاروق فى تصريح لـ"الدستور" بأن تحقق الحركة السياحية حوالي 20% من إجمالى ما حققته خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تبين أن الحركة السياحية خلال الموسم الشتوي المقبل ستبدأ بشكل فعلى خلال النصف الثاني من أكتوبر.