قريبًا.. إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر بوابة «الاتصالات»

أكد خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إعلان وزير الاتصالات لإطلاق خدمات مصر الرقمية سيكون تجريبيا على مستوى الجمهورية.قال العطار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء DMC، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، إن 90% من الخدمات المُميكنة ستكون متاحة خلال عامين من الآن.أشار نائب الوزير إلى أن أكثر من 3 آلاف مواطن قاموا بالتسجيل اليوم على بوابة مصر الرقمية، وأكثر من 27 ألف سجّلوا للحصول على الخدمات الإلكترونية حتى الآن: "رصدنا بعض الصعوبات في التسجيل على البوابة الرقمية، وجاري وضع حلول لها"، متابعًا: "2000 معاملة إلكترونية تتعلق ببطاقات التموين خلال يوم واحد على البوابة الرقمية"، مضيفًا: "سيتم إصدار شهادات الزواج والميلاد عبر البوابة الرقمية قريبًا".