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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمر خيرت يحيي 3 حفلات على مسرح نافورة الأوبرا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:07 م
الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
حسن أمين
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يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء 3 حفلات خلال شهر سبتمبر المقبل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تقام الحفلات أيام 10 و11 و29 من سبتمبر المقبل في الثامنة مساءً، وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل عبر الموقع الالكتروني بقيمة 600 جنيه مصري.

ويقدم خيرت، خلال الحفل بمصاحبة فرقته الموسيقية باقة متنوعة من أعماله الموسيقية المميزة التي اشتهر بها على مدار مشواره الموسيقي، منها: في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت، الخواجة عبد القادر، عارفة، قضية عم أحمد، أنت المصري، البخيل وأنا، وغيرها.

ويشار إلى أن دار الأوبرا تستعد لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين التي تتمثل في استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح.

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