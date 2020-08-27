أحمد رزق يكشف سبب موافقته على المشاركة في «بخط الإيد»

كشف الفنان أحمد رزق، عن أكثر الأشياء التي جذبته للمشاركة في مسلسل "بخط الإيد"، مؤكدًا أن قصة المسلسل تمس كل البيوت المصرية.وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "بعض السيدات ترى بعض الرجالة ماكينة ATM وبعض الرجال يرون إن الست موجودة بس علشان تربي الأولاد وتعمل الأكل والشرب ولو جبت دادة مش محتاجك، فده موضوع المسلسل قيمة كل من الراجل والست في البيت وماذا لو اختفى أحدهم هل هتتأثر الحياة، وفي المسلسل كان اختفاء الست اللي قامت بدورها الفنانة يسرا اللوزي".وأضاف: "وجود المسلسل في شهر يناير توقيت بيتعرض جمبه مسلسل جديد فهما مسلسلين بس بيتعرضوا، فبيتشافوا كويس في توقيت الناس قاعدة في البيوت وقبل كورونا وإجازة نص السنة".وعن نهاية المسلسل قال: "حبيت النهاية، لأنها بتدي أمل للمتفرج، إنها لسه عايشة وبتتعالج ورجعت لبيتها وولادها وهو بدأ يعمل شيء إيجابي زي ما دخل عليها وكان حالق شعره تمامًا زيها، النوع ده من النهايات بيبقى مطلوب".