«الرى السودانية» تعلن وصول منسوب مياه النيل اليوم إلى معدلات غير مسبوقة

أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السودانية عن وصول منسوب مياه النيل، اليوم الخميس، إلى معدل غير مسبوق لم يبلغه منذ 100 عام، حيث وصلت إلى 17،43 متر مقارنة بعام 2019 الذى وصل 17،26 متر.وقال ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السودانى فى مؤتمر صحفى الخميس، إن فيضان 1946 لم يتجاوز 17،10 متر وفيضان العام 1988 وصل إلى 17 مترا، واليوم فيضان الخرطوم يسجل 17،43 متر وغدا وبعده يسجل النيل 17،44 متر.وأضاف أن الوزارة نبهت قبل فترة بواسطة لجنة الفيضان بالوزارة وفق تنبوءات بالأرقام، متوقعا أن تشهد الأيام القادمة ارتفاعًا فى مناسيب النيل فى جميع القطاعات خاصة قطاعات الخرطوم وشماله.وناشد الوزير المواطنين على ضفاف النيل وفروعه المساهمة فى حماية مناطقهم فى شكل نفير أو تضامن لحماية الفرقان والقرى بجانب أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب النيل.