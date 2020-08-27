تراجع أسعار الذهب في تعاملات اليوم



وذكر التقرير أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بمعدل 7. 31 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماشه بمعدل 9. 32 في المئة خلال الفترة نفسها.



وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 5. 32 في المئة.



وعلى صعيد قطاع العقارات الأمريكي أظهرت بيانات نشرت، اليوم الخميس، ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي بأكثر من التوقعات.



وارتفع مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 9. 5 في المئة عن الشهر السابق إلى 1. 122 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 8. 15 في المئة إلى 3. 115 نقطة خلال يونيو الماضي، حسب البيانات المعدلة للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في الولايات المتحدة.



كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3 في المئة خلال الشهر الماضي.



من ناحية أخرى تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بعدما سجلت ارتفاعا غير مسبوق الأسبوع الذي سبقه، مما يشير إلى تعافي تدريجي في سوق العمل في ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتصل إلى 01. 1 مليون طلب في الأسبوع الذي انتهى في 22 أغسطس الجاري.

فشلت أسعار الذهب في المحافظة على مكاسبها الصباحية، حيث تراجعت في ختام تعاملات، اليوم الخميس، بنسبة ملحوظة.كانت أسعار الذهب قد ارتفعت في بداية التعاملات، في ظل تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.كما تأثر المستثمرون ببيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية والانكماش الكبير للاقتصاد الأمريكي والمبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم.في الوقت نفسه، تراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم إلى 42. 92 نقطة، ثم ارتفع 32. 93 نقطة قبل أن يتراجع إلى 98. 92 نقطة في ختام التعاملات.وتراجع سعر الذهب، اليوم، بمقدار 90. 19 دولار أي بنسبة 1 في المئة إلى 60. 1932 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، بعد وصوله في وقت سابق اليوم إلى 1987 دولارا للأوقية.وتراجعت أسعار الفضة بمقدار 42. 0 دولار أي بنسبة 5. 1 في المئة إلى 025. 27 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 3. 0 في المئة إلى 9905. 2 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.وعلى صعيد البيانات الاقتصادية كشف رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الخميس، عن تحول تاريخي في نهج البنك المركزي الأمريكي للسيطرة على التضخم، بإبقاء أسعار الفائدة على نحو فعال متدنية لفترة أطول.ويسعى مجلس الاحتياط عبر انتهاج موقف أكثر مرونة، إلى أن يسجل التضخم معدل 2 بالمئة في المتوسط على مدار الوقت.وقال باول، إن التضخم إذا ما كان دون الرقم المستهدف، كما كان في فترة طويلة من العقد الماضي، سيسمح المجلس بالتالي للتضخم أن "يرتفع باعتدال فوق 2 بالمئة لبعض الوقت".وأضاف باول، أن هذه التحديثات ترجع لاقتصاد كان ينمو بوتيرة أبطأ في الأعوام القليلة الماضية، ولم يرتفع التضخم كما كان متوقعا، على الرغم من معدل بطالة متدن بشكل قياسي قبل جائحة فيروس كورونا.وخفض مجلس الاحتياط في الآونة الأخيرة أسعار الفائدة للمساعدة في تخفيف حدة الضربة التي تلقاها جراء جائحة فيروس كورونا، إلى جانب إجراءات أخرى، مثل شراء سندات وتقديم قروض لدعم الشركات.في الوقت نفسه أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر، اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي بأقل قليلا من التقديرات الألوية، رغم أن الانكماش ما زال كبيرا للغاية.