أحمد رزق: انبهرت بتقليد محمد رمضان للراحل أحمد زكي

كشف الفنان أحمد رزق رأيه في تجسيد الفنان محمد رمضان، لشخصية الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أنه ليس ضد أي فن.وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "من حق أي حد يعمل أي فن ويبدع زي ما هو عاوز، ومن حق الجمهور يقول رأيه، أحمد زكي شخصية تستحق أن تكرم بعمل فني، ومحمد رمضان قادر إنه يجسد شخصية أحمد زكي وموهوب فعلًا وأنا شخصيًا شفته وهو بيقلده انبهرت، من حقه يخوض التجربة ويجرب".وأضاف: "فكرة إنه أجل المسلسل أنا شايف إن ده وقت أكتر هو يقدر يركز ويقدم العمل بشكل أفضل، وده من المشاريع اللي كل ما اختمرت كويس تطلع أحسن".