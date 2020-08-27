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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كواليس تلقي نور الشريف خبر موت والدته أثناء تصوير «الكرنك» (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:45 م
الفنان الراحل نور
الفنان الراحل نور الشريف
الشيماء زيدان
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تحدث الفنان الراحل نور الشريف، عن موقف مؤثر أثناء تصوير أحد مشاهده يوم وفاة والدته.

وعرض الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة نور الشريف، مقطع سابق من استضافة الفنان نور الشريف يحكي فيه هذا الموقف يوم وفاة والدته.

وقال الفنان الراحل نور الشريف، إنني لحظة وفاة والدتي كنا نصور فيلم "الكرنك"، وكنا دخنا عشان نجيب تصريح التصوير جوة المعبد من مجلس الشعب، حتى سمحو لينا بكام ساعة للتصوير، وفي نفس الوقت في مشهد إني بدخل محل الجواهرجي عشان اشتري الدبل أنا وسعاد، فبلغوني في اللحظة دي."

وأكمل الفنان الراحل: "لما بدأت أحب أمي وأفهمها وأفهم ليه سابتني واتجوزت بعد موت والدي ماتت، متابعًا: "والله حتى الناس معرفتش اني رايح أدفن أمي بعد ما عرفت، وروحت دفتنها ورجعت الأوردر أكمل الشغل."

وتابع: "اضطريت أعمل كدة لأننا مكناش هنعرف ناخد تصريح تاني من مجلس الشعب."

وقال الإعلامي محمد شردي، إن شقيقة الفنان نور الشريف هي التي أطلقت عليه اسم نور، والفنان اضطر إلى تغيير اسمه في الأوراق الرسمية ليتغير إلى نور الشريف بدلًا من محمد جابر، واختفى الاسم الآخر، وظل اسمه المتداول في الأوراق الرسمية "نور الشريف".

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