الشميري: الإخوان تستهدف السيطرة على الساحل الغربي في اليمن

قال عبدالستار الشميرى، الباحث والمحلل السياسى اليمني، إن الجيش التركي يتواجد حاليًا في اليمن، وعلى التحالف العربي أن ينتبه جيدًا لما يحدث.وأضاف "الشميري" خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن القوة الإخوانية تستهدف السيطرة على الساحل الغربي في اليمن.وأكد عبد الستار الشميري، أن الجيش التركي المتواجد في اليمن عبر الاستيلاء على جزء من الجيش اليمني القديم، موضحا أن عدد الإخوان في اليمن يتجاوز 500 ألف شخص، لأنهم يعملون منذ عام 1948، موضحا أن المال القطري أصبح غطاء سياسيًا عبر سبع قنوات إعلامية قطرية مع توكل كرمان الفائز بجائزة نوبل للسلام وغيرها.وتابع الباحث والمحلل السياسى اليمني، أن المملكة العربية السعودية تبذل جهدًا كبيرًا لاستعادة الاستقرار في اليمن.