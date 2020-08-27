تعرف على سبب تغيير نور الشريف لاسمه (فيديو)

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مقطع سابق من استضافة يحكي فيه الفنان نور الشريف سبب تغييره لاسمه من نور إسماعيل إلى نور الشريف.وقال الفنان الراحل نور الشريف، إنه كان اسمه في المنزل نور، وكان اسمه في البيانات الرسمية محمد، وكان يعتقد أن عمه إسماعيل هو والده حتى الصف الأول الابتدائي.وأضاف: "أول ما روحت المدرسة فضلوا يقولو محمد جابر محمد، وانا مردتش، حتى أن المدرس قال إنت محمد جابر، فقلتله لا أنا نور إسماعيل، فقالي إنت من النهاردة محمد جابر، فروحت البيت اسأل عمتي قالتلي: "والدك مات وانت عندك 9 شهور، فعشان كدة رباك عمك اسماعيل."وأوضح الإعلامي محمد شردي، أن الفنان نور الشريف عاش طفولة عصيبة."