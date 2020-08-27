رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعرف على سبب تغيير نور الشريف لاسمه (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:14 م
نور الشريف
نور الشريف
الشيماء زيدان
طباعة
عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مقطع سابق من استضافة يحكي فيه الفنان نور الشريف سبب تغييره لاسمه من نور إسماعيل إلى نور الشريف.

وقال الفنان الراحل نور الشريف، إنه كان اسمه في المنزل نور، وكان اسمه في البيانات الرسمية محمد، وكان يعتقد أن عمه إسماعيل هو والده حتى الصف الأول الابتدائي.

وأضاف: "أول ما روحت المدرسة فضلوا يقولو محمد جابر محمد، وانا مردتش، حتى أن المدرس قال إنت محمد جابر، فقلتله لا أنا نور إسماعيل، فقالي إنت من النهاردة محمد جابر، فروحت البيت اسأل عمتي قالتلي: "والدك مات وانت عندك 9 شهور، فعشان كدة رباك عمك اسماعيل."

وأوضح الإعلامي محمد شردي، أن الفنان نور الشريف عاش طفولة عصيبة."

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

تعرف على أسعار الدواجن اليوم 27-8-2020

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«شلة ليبون».. أحدث إصدارات الروائى هشام الخشن

«بعد التوقف بسبب كورونا».. «آفاق» تكشف خطة النشر الفترة المقبلة

مصطفى الطيب: كتابات عزة سلطان متأثرة بتجاربها الإنسانية

محمد رفيع: لغة «أن تحبي رجلاً متزوجًا» اتسمت بالمراوغة