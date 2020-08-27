أحمد السيسي يطرح أغنية «جيش بلادي» على «يوتيوب»

طرح الطفل أحمد السيسي، أحدث كليباته والذي يحمل اسم "جيش بلادي"، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".وكليب "جيش بلادي" من إخراج أحمد حسني، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع عمر مصطفى ومودي منير.يذكر أن الفنان أحمد السيسي، طرح مؤخرًا "كليب" بعنوان "أحلامي بسيطة"، والكليب من إخراج هشام عبدالعزيز، والأغنية من كلمات وألحان عمرو السيسي، وتوزيع وجدي الفاوي، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.