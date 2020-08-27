بكري: ليبيا دمرها «الناتو» وتكتم أنفاسها نخبة عميلة لأردوغان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ليبيا دمرها حلف الناتو، ويكتم على صدرها وأنفاسها نخبة فاسدة عميلة لأردوغان وعصابة تتحكم في بلد عربي شقيق.وأضاف "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس، أن الميليشيات تحاول التحكم في ليبيا، مشددًا على ضرورة خروج الجميع لمواجهة الظلم والطاغوت ومواجهة المرتزقة الذين جاءوا لبلد شقيق بواسطة أردوغان الذين يعثون في الأرض فسادًا وينشرون الفوضى فى أرض عمر المختار.وتابع: "الحشود التى خرجت قالت لحكومة الميليشيات كفى وامضوا بعيدًا لكي تعود ليبيا حرة للشعب الليبي كما أرادها عمر المختار وكل ليبي حر"، مؤكدًا أن ليبيا ستعود وسيلتحم الجميع مع الجيش الوطنى الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.