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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العتر»: تطوير صناعة الأسمدة يسهم في تنمية الصادرات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:33 م
صناعة الأسمدة
صناعة الأسمدة
اسامة الشندويلي
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قال الدكتور خالد العتر، الخبير الاقتصادي، إن تطوير صناعة الأسمدة وتطوير المصانع المنتجة سيسهم في تنشيط حركة التصدير وخفض تكلفة الواردات الحكومية منه.

وأضاف العتر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لا بد من التعاون مع القطاع الخاص لتمويل عمليات التحديث والتطوير لشركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام، وذلك للبدء في العملية التصديرية ودعم خطة التصدير المستهدفة، مما يعظم من إيرادات تلك الشركات ويسهم في تحسين أداء أعمالها وتوفيق أوضاعها في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجال صناعة الأسمدة لزيادة الطاقة الإنتاجية منه، خاصة أن هناك توجها كبيرا من الدولة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم المحاصيل الزراعية والوفاء بحجم التصدير المطلوب للخارج، مما يتطلب وجود أنواع جيدة من الأسمدة بشكل كافٍ.

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