حقيقة فيديو هروب خنزير على «التواصل الاجتماعي» بالأميرية

رصدت الجهات المعنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "هروب خنزير من أحد المطاعم بالأميرية".ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط القائم على عملية التصوير والآخر القائم على تركيب مقطع الفيديو وفبركته، حيث اعترفا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.