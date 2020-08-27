«بعد التوقف بسبب كورونا».. «آفاق» تكشف خطة النشر الفترة المقبلة

انتهت دار آفاق للنشر والتوزيع من خطة النشر وأصدرت عددًا من الكتب، وذلك بعد فترة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي شلت فيها حركة النشر والبيع تمامًا.وقال مصطفى الشيخ مدير دار آفاق للنشر والتوزيع: "منذ بدء جائحة كورونا في الأول من مارس الماضي أصدرنا عشرين عملًا أدبيًا".وأضاف الشيخ في تصريح خاص لـ"الدستور":" أما في الأيام المقبلة فسيصدر عدد من الكتب أهمها أننا نستكمل فيها مشروع يوميات ليف تولستوي وصدر منها العددين الرابع والخامس، والسادس والأخير سوف يصدر قريبًا، وأيضًا آخر كتابين من سلسلة "جون كارتر من المريخ" لإدجار رايس بوروزو، ورواية "لانا من جاثول" لنفس الكاتب، وكتاب برتراند راسل مقدمة في فلسفة الرياضيات، وكتاب الحارس الأخير في القاهرة للكاتب الأمريكي يديفيد لوكاس، وكتاب غاندي "الله والدين والحقيقة".وتابع الشيخ: هناك أيضًا عدد من الكتب التي نعمل عليها حاليا، وتعتبر في البروفات الأخيرة لها، وستصدر قريبًا، بعد الانتهاء منها.