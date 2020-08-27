تامر أمين: «مروان محسن غلبان وربنا رضاه في لقاء الجونة»

هنأ الإعلامي تامر أمين، اللاعب مروان محسن، لاعب النادي الأهلي بعد الهدف الذي حققه في الدقائق الأخيرة مع فريقه أمام نادي الجونة أمس وتسببه في تحقيق فريقه 3 نقاط غالية.قال أمين، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار: "جول مروان محسن ربنا رضاه به، لأنه غلبان وتحول من سبب نقمة على الأهلي لمنقذ الأهلي في غضون ثواني".وتابع "رغم إشادتي بالهدف، إلا أنني مازلت على رأي إنك نجم في أي نادي آخر، لكن الأهلي لا.. ورغم تفوقك في مباراة الأمس، لكن لن ننتظر منك هدف كل موسم فلاعب الأهلي لا بدّ أن يحقق هدف كل مباراة، وفي رأيي أنك في نهاية الموسم تبحث عن ناد آخر تتألق فيه والأهلي يبحث عن مهاجم آخر على شاكلة أبو تريكة ومتعب".