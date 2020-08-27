مركز الأعاصير بأمريكا: الإعصار «لورا» ضعف وتحول إلى عاصفة

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار لورا ضعف وتحول إلى عاصفة مدارية ومن المتوقع أن يصبح منخفضا مداريا بحلول مساء الخميس أو صباح الجمعة.وأوضح المركز الذي يقع مقره بمدينة ميامي أنه رصد العاصفة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشرق والشمال الشرقي من شريفيبورت في ولاية لويزيانا مصحوبا برياح سرعتها مئة كيلومتر في الساعة.واجتاح لورا سواحل جنوب غرب لويزيانا في وقت سابق الخميس.