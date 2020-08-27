الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

نجح لويس هينستروزا فى إحراز الهدف الأول لـ المقاولون العرب، فى اللقاء الذى يجمع فريقه أمام الزمالك.اضطر كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، لإجراء تغيير مبكر بسبب إصابة حازم إمام، خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 22 من الدورى الممتاز.وأصيب حازم إمام فى كرة مشتركة مع مهاجم المقاولون، فى الدقيقة 7، ولم يستطع استكمال اللقاء ونزل محمد عبد الغنى بدلا منه.المباراة بدأت فى التاسعة من مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ22 من منافسات البطولة.