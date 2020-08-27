الخولي يشكر البرلمان اليوناني بعد التصديق على اتفاقية الحدود البحرية

وجه النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية والشكر لنواب البرلمان اليوناني بعد التصديق خلال جلستهم التاريخية اليوم على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان.وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنظل يدا واحدة في مواجهة قراصنة المتوسط".كان مجلس النواب وافق على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.وتحدد الاتفاقية خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط " A شرق " الى E غرب" وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١ والذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة " A شرق " والنقطة " E غرب" ملزما ونهائيا.