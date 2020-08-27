أحمد عزمى يستأنف تصوير فيلم «باركود 615»

استأنف الفنان أحمد عزمي تصوير مشاهده في فيلم باركود بعد فترة َمن التوقف؛ بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، ويتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة وفيها صراع بين الأبطال، ويشارك في البطولة محمد عز، وراندا البحيري، وطارق صبري، وسامية الطرابلسي، والفيلم سيناريو وإخراج مينا سويحة.ومن المقرر عرض الفيلم في مطلع شهر يناير من عام 2021 المقبل ضمن موسم إجازة نصف العام.