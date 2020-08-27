مصطفى حجاج: انتظروا «أبويا قالي زمان» قريبًا

‏‎روّج الفنان مصطفى حجاج لأغنيته الجديدة «أبويا قالي زمان» عبر صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغّر «تويتر»، ونشر حجاج صورة لبوستر الأغنية مصحوبة بتعليق: "أبويا قالي زمان جديدي أنا وأخويا ‎رضا البحراوي".وقال حجاج: "الأغنية من كلمات أحمد سامي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام شيبسي، هندسة صوت هاني محروس، إخراج محمد عبدالجواد، ستايليست إسلام متولي.. انتظروا الفيديو كليب قريبًا".وطرح مصطفى حجاج مؤخرًا كليبا بعنوان خطوة من إخراج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 113 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».