وفد وزاري سوداني إلى كسلا للتعزية في ضحايا التوترات القبلية

يتوجه إلى ولاية كسلا (شرق السودان) وفد وزاري رفيع المستوى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك؛ لتقديم واجب العزاء في ضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة كسلا، وللوُقوف على الأوضاع هناك.وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، الخميس، أن حمدوك، تلقى اليوم، تقريرًا من السلطات الأمنية بخصوص الأحداث المؤسفة (اشتباكات قبلية)، التي شهدتها المدينة وسقط على إثرها عدد من الضحايا.وحدد التقرير عدد القوة الموجودة هناك حاليًا، وأشار إلى أنها تحتاج لتعزيزات عاجلة بسبب تطورات الأحداث ووجود انفلاتات صاحبت مسيرة انطلقت اليوم، كانت مقررة منذ الأمس.وأكدت تقارير، حسب بيان مجلس الوزراء، أن السلطات بكسلا كانت على علم بالمسيرة السلمية ومَساراتها المحددة والمعلن عنها اليوم، لكنها انحرفت عن مساراتها.وذكرت التقارير أن الغرفة المركزية المكونة لمراقبة الأوضاع توصلت لمعلومات أولية عن المتسببين في الأحداث الدامية، حيث أُلقي القبض على شخصين مسلحين وخمسة أشخاص نهبوا ممتلكات خلال التوترات التي حدثت في السوق، وأفادت تقارير بأن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في تلك الأحداث.