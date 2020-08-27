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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان» تنظم ندوات توعية بمنظومة التأمين الشامل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:40 م
ندوات توعية بمنظومة
ندوات توعية بمنظومة التأمين الشامل
أسوان_إسراء توفيق
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عقدت مديرية الشئون الصحية بأسوان، ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور مع مسئولي الجمعيات الأهلية على مستوى مراكز أسوان المختلفة، بمقر الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، حيث أشرف على الندوة كل من منيرة مشرفة الرعاية الأساسية بالمديرية، وأحمد عطية منسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتناولت الندوة عرضا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحي والارتقاء بالخدمة الصحية، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل.

كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسارات التي يتم طرحها بخصوص المنظومة، وتم عقد الندوة بالتنسيق مع الإتحاد الإقليمي للجمعيات، وجمعية التمريض الحر، يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بزيادة وعي المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحى الشامل.

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