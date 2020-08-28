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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. الجمعة 28-8-2020

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:45 ص
الدولار
الدولار
أحمد عاشور
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 28-8-2020، وذلك عقب التباين الذي شهده الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:


سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 28-8-2020 مقابل الجنيه المصري


واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك، حيث انخفض متوسط سعر الدولار بنحو قرش واحد في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-8-2020

وعزز الجنيه موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوع، وذلك عقب قرارات رئيس مجلس الوزراء بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.

وشهد الدولار الأمريكي فى الأسواق العالمية استقرارًا أمام سعر العملات الأوروبية ومن بينها سعر اليورو" الذى وصل عند 0.8457، أما الين اليباني فوصل عند 106.2100.

وتداول الفرنك السويسري 0.9102، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3955، ةبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5330.

ووصل سعر الدولار الكندي إلى 1.3218، والكرونة النرويجية إلى 8.9634، واليوان الصيني إلى 6.9095.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم فى البنك المركزى المصرى


وبحسب بيان البنك المركزي المصري سجل الدولار سعر 15.82 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدره قرشين، و15.92 جنيه للبيع مقابل 15.94 جنيه أمس بانخفاض قدره قرشين.

أما في البنك الأهلى المصرى فسجلت العملة الأمريكية سعر 15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرش.

بينما سجل الدولار فى بنك مصر

15.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرشين.

سعر بنك القاهرة

15.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرشين.

الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 

15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

الدولار الأمريكي فى بنك عودة

15.84 جنيه للشراء.

15.94 جنيه للبيع.


الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قدره قرشين.

بنك الإسكندرية

15.83 جنيه للشراء.

15.93 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.

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