سعر الدولار اليوم فى مصر.. الجمعة 28-8-2020

أسعار الدولار الأمريكي اليوم فى البنك المركزى المصرى





بينما سجل الدولار فى بنك مصر

واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك، حيث انخفض متوسط سعر الدولار بنحو قرش واحد في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-8-2020وعزز الجنيه موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوع، وذلك عقب قرارات رئيس مجلس الوزراء بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.وشهد الدولار الأمريكي فى الأسواق العالمية استقرارًا أمام سعر العملات الأوروبية ومن بينها سعر اليورو" الذى وصل عند 0.8457، أما الين اليباني فوصل عند 106.2100.وتداول الفرنك السويسري 0.9102، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3955، ةبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5330.ووصل سعر الدولار الكندي إلى 1.3218، والكرونة النرويجية إلى 8.9634، واليوان الصيني إلى 6.9095.وبحسب بيان البنك المركزي المصري سجل الدولار سعر 15.82 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدره قرشين، و15.92 جنيه للبيع مقابل 15.94 جنيه أمس بانخفاض قدره قرشين.أما في البنك الأهلى المصرى فسجلت العملة الأمريكية سعر 15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرش.