سعر الدولار اليوم فى مصر.. الجمعة 28-8-2020
الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:45 ص
أحمد عاشورطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 28-8-2020، وذلك عقب التباين الذي شهده الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
15.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرشين.
سعر بنك القاهرة
15.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرشين.
الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
الدولار الأمريكي فى بنك عودة
15.84 جنيه للشراء.
15.94 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قدره قرشين.
بنك الإسكندرية
سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 28-8-2020 مقابل الجنيه المصري
واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك، حيث انخفض متوسط سعر الدولار بنحو قرش واحد في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-8-2020
وعزز الجنيه موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوع، وذلك عقب قرارات رئيس مجلس الوزراء بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.
وشهد الدولار الأمريكي فى الأسواق العالمية استقرارًا أمام سعر العملات الأوروبية ومن بينها سعر اليورو" الذى وصل عند 0.8457، أما الين اليباني فوصل عند 106.2100.
وتداول الفرنك السويسري 0.9102، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3955، ةبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5330.
ووصل سعر الدولار الكندي إلى 1.3218، والكرونة النرويجية إلى 8.9634، واليوان الصيني إلى 6.9095.
أما في البنك الأهلى المصرى فسجلت العملة الأمريكية سعر 15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرش.
بينما سجل الدولار فى بنك مصر
وعزز الجنيه موقفه على المستوى المحلي، أمام الدولار الأمريكي، خلال أكثر من أسبوع، وذلك عقب قرارات رئيس مجلس الوزراء بعودة الحياة إلى طبيعتها وعودة عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.
وشهد الدولار الأمريكي فى الأسواق العالمية استقرارًا أمام سعر العملات الأوروبية ومن بينها سعر اليورو" الذى وصل عند 0.8457، أما الين اليباني فوصل عند 106.2100.
وتداول الفرنك السويسري 0.9102، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.3955، ةبلغ سعر الدولار النيوزيلندي 1.5330.
ووصل سعر الدولار الكندي إلى 1.3218، والكرونة النرويجية إلى 8.9634، واليوان الصيني إلى 6.9095.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم فى البنك المركزى المصرى
وبحسب بيان البنك المركزي المصري سجل الدولار سعر 15.82 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدره قرشين، و15.92 جنيه للبيع مقابل 15.94 جنيه أمس بانخفاض قدره قرشين.
أما في البنك الأهلى المصرى فسجلت العملة الأمريكية سعر 15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرش.
بينما سجل الدولار فى بنك مصر
15.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرشين.
سعر بنك القاهرة
15.93 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدره قرشين.
الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.94 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
الدولار الأمريكي فى بنك عودة
15.84 جنيه للشراء.
15.94 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.92 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض قدره قرشين.
بنك الإسكندرية
15.83 جنيه للشراء.
15.93 جنيه للبيع.
وقرر البنك المركزى المصرى، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.
15.93 جنيه للبيع.
وقرر البنك المركزى المصرى، تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا.