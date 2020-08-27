«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي زهرة الشمس (فيديو)

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول زهرة الشمس مراعاتها، خلال شهر سبتمبر المقبل.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في ظهور علامات النضج والحصاد للزراعات التي تمت في شهر يونيو.