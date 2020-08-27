رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إطلاق مبادرة «أروما باور أنتي الأهم» لدعم الاقتصاد الأخضر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:20 م
الدكتور عمرو الهراس
الدكتور عمرو الهراس
محمد الشريف
طباعة
وقعت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الفنار لتنمية المجتمع بهدف تمكين السيدات اقتصاديًا، ورفع وعيهم في كيفية استخدام الزيوت العطرية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات صغيرة بوسائل وطرق جديدة تعتمد على المواد الطبيعية داخل البيئة المصرية، وتدعم ثقافة الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.

قال الدكتور عمرو الهراس المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام المؤسسة في جميع برامجها التنموية وانطلاقًا من أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وضرورة تمكينها اقتصاديًا ودعمها في جميع مناحي الحياة؛ لتقوم بأدوار مختلفة وإيمانًا منا بأهمية الرجوع إلى الطبيعة والتحرك نحو دعم ثقافة الاقتصاد الأخضر لذا أطلقنا مبادرة "أروما باور أنتي الأهم".

وصرحت المهندسة مها محمد حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفنار لتنمية المجتمع بأن مبادرة "أروما باور أنتي الأهم" من أهم أهدافها تدريب الفئات المستهدفة على الإنتاج الصحيح والمتميز لمستحضرات التجميل الآمنة والمنتجة من أصول طبيعية، وباستخدام مدخلات ومواد فعالة نباتية تؤهلهم لتصنيع منتجات طبيعية من الزيوت العطرية والأعشاب.

وأضافت الدكتورة راندة فخر الدين مدير المشروعات بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بأهمية التوعية الصحية لأهمية الزيوت العطرية والنباتية كبدائل طبيعية للمواد الكيميائية المستخدمة في التجميل والعلاج، وكذلك الاستخدامات الشخصية.

وأكد الكيميائي الدكتور يسري جلال المدير التنفيذي لمؤسسة الفنار لتنمية المجتمع، على أهمية التوعية بأنواع الزيوت العطرية والنباتية وكيفية شراء الزيوت ومعرفة الفرق بين الزيوت الأصلية والمغشوشة وطرق غش الزيوت، وأهمية التوعية أيضًا باختيار أنواع المنتجات الجيدة والتعرف على المنتجات الرديئة والمضرة صحيًا.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الدواجن اليوم 27-8-2020

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف لـ سما المصري بتهمة سب ريهام سعيد

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

رئيس الوزراء يقر 7 محددات لعودة صلاة الجمعة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

تعرف على سر رفض محمود عبدالعزيز تجسيد بطولة فيلم كُتب لأحمد زكى

نجم الساعة

كورونا بدون أعراض.. مصابون: «علمنا بالإصابة صدفة»

منوعات

الدقيقة 12.. هينستروزا يحرز الهدف الأول لـ المقاولون أمام الزمالك

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

«بعد التوقف بسبب كورونا».. «آفاق» تكشف خطة النشر الفترة المقبلة

مصطفى الطيب: كتابات عزة سلطان متأثرة بتجاربها الإنسانية

محمد رفيع: لغة «أن تحبي رجلاً متزوجًا» اتسمت بالمراوغة

الجيار: عزة سلطان تحاكم الفكر العربي في «أن تحبي رجلًا متزوجًا»