إطلاق مبادرة «أروما باور أنتي الأهم» لدعم الاقتصاد الأخضر

وقعت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الفنار لتنمية المجتمع بهدف تمكين السيدات اقتصاديًا، ورفع وعيهم في كيفية استخدام الزيوت العطرية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات صغيرة بوسائل وطرق جديدة تعتمد على المواد الطبيعية داخل البيئة المصرية، وتدعم ثقافة الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.قال الدكتور عمرو الهراس المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام المؤسسة في جميع برامجها التنموية وانطلاقًا من أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وضرورة تمكينها اقتصاديًا ودعمها في جميع مناحي الحياة؛ لتقوم بأدوار مختلفة وإيمانًا منا بأهمية الرجوع إلى الطبيعة والتحرك نحو دعم ثقافة الاقتصاد الأخضر لذا أطلقنا مبادرة "أروما باور أنتي الأهم".وصرحت المهندسة مها محمد حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفنار لتنمية المجتمع بأن مبادرة "أروما باور أنتي الأهم" من أهم أهدافها تدريب الفئات المستهدفة على الإنتاج الصحيح والمتميز لمستحضرات التجميل الآمنة والمنتجة من أصول طبيعية، وباستخدام مدخلات ومواد فعالة نباتية تؤهلهم لتصنيع منتجات طبيعية من الزيوت العطرية والأعشاب.وأضافت الدكتورة راندة فخر الدين مدير المشروعات بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بأهمية التوعية الصحية لأهمية الزيوت العطرية والنباتية كبدائل طبيعية للمواد الكيميائية المستخدمة في التجميل والعلاج، وكذلك الاستخدامات الشخصية.وأكد الكيميائي الدكتور يسري جلال المدير التنفيذي لمؤسسة الفنار لتنمية المجتمع، على أهمية التوعية بأنواع الزيوت العطرية والنباتية وكيفية شراء الزيوت ومعرفة الفرق بين الزيوت الأصلية والمغشوشة وطرق غش الزيوت، وأهمية التوعية أيضًا باختيار أنواع المنتجات الجيدة والتعرف على المنتجات الرديئة والمضرة صحيًا.