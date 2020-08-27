حجز عاطلين بتهمة تهشيم المركز الطبي في 15 مايو

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، حجز عاطلين على ذمة التحريات؛ لاتهامهما بالتعدي على الأمن وتهشيم المركز الطبي في 15 مايو؛ لمنع دخول شقيقتهما المصابة بفيروس كورونا للعلاج.كان ورد بلاغ للرائد إسلام الدكروري، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، من "محمد على إبراهيم"، أخصائي اجتماعي، يفيد بتعدي شخصين على الأمن الخاص بالمركز الطبي الكائن بمجاورة 25 ويدعى جمال إسماعيل عكوش، 60 سنة، حارس أمن، بجانب تهشيم البوابة الخاصة بالمركز وبعض الألواح الزجاجية بالداخل.وعلى الفور انتقل النقيب محمد الحسيني، رئيس الدورية الأمنية وقوة من مباحث القسم.وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد معوض أحمد"، 26 سنة، عاطل وشقيقه "محمد معوض"، 21 سنة، عاطل.تم ضبطهما، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.