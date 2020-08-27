حملات موسعة لضبط مروجي المواد المخدرة بدائرة حلوان

شن رجال مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسى، ومعاونيه الرواد أحمد الدالى ومحمود سعداوى وأحمد فتحى، على مناطق العزب البحرية والقبلية والوالدة وعرب غنيم وحلوان المدينة، العديد من الحملات الأمنية الموسعة لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها.وأسفرت تلك الحملات الأمنية عن ضبط 16 شخصًا من تجار المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين والحشيش.وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح غير المشروع منها.وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.