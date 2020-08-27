وزير الرياضة يعقد لقاء مع شباب بورسعيد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاءً مفتوحًا، مساء اليوم الخميس، مع شباب بورسعيد، بقاعة فايزة أبوالنجا في ديوان عام المحافظة.وتضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن ما شهدته بورسعيد من مشروعات عملاقة في شتى المجالات خلال السنوات الماضية، وناقش وزير الشباب والرياضة الشباب في عدد من الموضوعات الرياضية والشبابية، ومقترحاتهم وأفكارهم، في ظل تجاوب وتفاعل من الشباب.وكان وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد قد افتتحا المشروع القومي للأسكواش بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد، ومن المنتظر أن يشاركا، صباح غد الجمعة، في ماراثون دراجات للاحتفال بالمشروعات القومية يبدأ من أنفاق جنوب بورسعيد، بمشاركة 500 متسابق ومتسابقة من شباب المحافظة.