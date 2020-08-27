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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى الطيب: كتابات عزة سلطان متأثرة بتجاربها الإنسانية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:14 م
مصطفى الطيب
مصطفى الطيب
آلاء حسن- إيهاب مصطفى
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قال المنسق الثقافي مصطفى الطيب، إن كتاب "يوم لممارسة الحب" أقرب إلى نصوص نثرية، مكتوبة بخفة شديدة، والكتاب الثاني "أن تحبي رجلا متزوجا" عبارة عن ١٩ فصلا، يتناول الأحداث اليومية اللي نسمع عنها بشكل يومي، ونراها بطريقة غير عادية، موضحا أن يصعب تصنيفه، فهو يتنوع بين السرد وكتابة المقال، ولكنه أيضا ليس رواية في النهاية.

وأوضح، خلال إلقاء كلمته بحفل توقيع ومناقشة كتاب "أن تُحبي رجلًا متزوجًا" وأيضا كتاب "يوم لممارسة الحب" لمؤلفتهما عزة سلطان، بمقر مؤسسة بتانة، أنه ظهر تأثر عزة سلطان أكثر بمشاعرها وتجاربها الإنسانية، لأنه يصعب أن يكون هذا الكتاب تجربة لشخصية واحدة.

يذكر أن الفعالية يحضرها عدد كبير من المثقفين، ويشارك فى المناقشة الإعلامية مني سلمان والسيناريست محمد رفيع والناقد الدكتور شريف الجيار، والمنسق الثقافي مصطفي الطيب ويدير اللقاء الشاعر والناقد شعبان يوسف.

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