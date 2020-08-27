رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
د. محمد عفيفي
د. محمد عفيفي

الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:57 م
طباعة

ربما يتساءل البعض حول عنوان المقال، لماذا ذكرت الشام وفى مقابله القاهرة؟ الشام فى العقل الجمعى المصرى هو المعروف بـ«بلاد الشام» وتتضمن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وفى شبرا- الحى الذى وُلِدت فيه- كانت هناك منطقة يُطلَق عليها «قصورة الشوام»، تعبيرًا عن حى البيوت الكبيرة «تصغير قصر» التى يعيش فيها المهاجرون الشوام، أو دعنى أقول «المصريون الشوام».
لكن الشام فى «بلاد الشام» يعنى أيضًا شيئًا آخر، أتذكر أول زيارة لى لدمشق فى عام ١٩٩٩، عندما استقبلنى زملاء الدراسة فى فرنسا: «عبدالرازق معاذ» الأثرى السورى الذى أصبح رئيس هيئة الآثار فى سوريا، و«بريجيت مارينو» المؤرخة الفرنسية التى كانت المسئولة عن الدراسات العربية فى المعهد الفرنسى فى دمشق. قالا لى: «أهلًا بك فى الشام». سرعان ما قلت لهما: «فى الشام؟! أنا فقط فى دمشق، الشام حاجة كبيرة قوى». وهنا ضحكا وفهما المنطق المصرى، ورويدًا رويدًا فهمت منهما أن دمشق تعنى الشام، فكما نُطلِق نحن فى مصر على القاهرة «مصر»، يُطلِق أهل بلاد الشام على دمشق «الشام»، هذا هو حال المدن التاريخية الكبرى، فالقاهرة هى «مصر»، ودمشق هى «الشام»، وفى تونس العاصمة هى «تونس»، هنا يفعل التاريخ فعله، وهكذا تعلمت الدرس الأول: أنا فى دمشق... أنا فى الشام.
وصلت الطائرة مع الغروب، وبعد وضع الحقائب فى مقر إقامتى فى أبورمانة، أراد «عبدالرازق معاذ» أن يقودنى فى جولة لأرى الشام بعد الغروب. والحق أنى شربت أحلى عصير فواكه فى حياتى، هل أحدثكم عن فواكه الشام؟ لا أجد أجمل منها إلا ابتسامة وجوه الشاميات! سرنا على الأقدام، حل الظلام سريعًا، وفجأة وقف «معاذ» ليُشير إلى نبع صغير، ماؤه ضحل قائلًا بعزة الأثرى المؤرخ: «محمد، هذا هو بردى». بالنسبة لى كانت مفاجأة، بل صدمة، وعلى غير عادتى اندفعت قائلًا: «ده هو بردى؟!! ده أصغر من الترعة الصغيرة فى قريتنا فى المنوفية»! هنا انتفض «معاذ» الصديق الشامى ذو الشارب- الذى كان يأخذ علىَّ أنى دون شارب- قائلًا: «محمد، لا تقل ذلك»، وذكر اسم صحفية مصرية كبيرة قالت كذلك عندما رأت بردى لأول مرة.
رحت أشرح له ماذا يعنى بردى بالنسبة لى، وبالنسبة لأى مصرى من جيلى، أنا قادم من مصر النيل، وبالتالى أقارن الأنهار بالنسبة للنيل، وذكرته كيف لم يعجبنى نهر السين فى باريس- وبالفعل النيل أجمل من السين- وتذكرت معه أنى من الجيل الذى درس فى المرحلة الابتدائية المقررات الدراسية فى زمن الوحدة بين مصر وسوريا، رغم أن الوحدة كانت قد انتهت أو فشلت أو أُفشِلَت. لكنى أتذكر فى كتاب المطالعة حكاية طفلين من مصر وطفلين من سوريا، وزيارات متبادلة لدمشق «الشام» والقاهرة «مصر». من خلال هذا الدرس تعرفت على بردى وسوق الحميدية وغوطة دمشق، درست كل ذلك على أنه الإقليم الشمالى «سوريا»، و«مصر» الإقليم الجنوبى، وكلاهما جناحا الجمهورية المتحدة، وذكرته بعشقى لفيروز وكيف غنت لبردى، ورحت أتذكر أغنية «شام يا ذا السيف» كلمات الشاعر الكبير «سعيد عقل»:
أنا صوتى منك يا بردى مثلما نبعك من سُحبى
وفى صبيحة اليوم التالى انضم إلينا شيخنا أحد كبار المؤرخين السوريين، الدكتور «عبدالكريم رافق»، واشتكى له «معاذ» مقولتى عن بردى، ونظر إلىَّ «رافق» مبتسمًا قائلًا: «بردى الآن غير الأمس، على أيامنا كان بردى نهرًا من الجنة، أما الآن فهو (مزاريب)».
نسيت أن أقول إنى كنت أعرف «عبدالكريم رافق» من خلال كتبه، وكان هذا هو اللقاء الأول، وكان من مفاجآت الشام أن اكتشفت أن «عبدالكريم رافق» مسيحى! وكان سؤالى الساذج، القادم من بيئة ما بعد السبعينيات والتوتر والتمييز الطائفى: «كيف عبدالكريم، ومسيحى؟!» قال لى: «نحن المسيحيين العرب أحفاد الغساسنة ليست لدينا أى مشكلة فى ذلك، أنا اسمى عبدالكريم ومسيحى وقومى وعربى».
وهنا أسمع من جديد صوت فيروز مع كلمات سعيد عقل، وأغنية «شام يا ذا السيف»:
شام يا ذا السيف لم يغب.. يا كلام المجد فى الكتب
قبلك التاريخ فى ظلمة.. بعدك استوى على الشهب

موضوعات متعلقة

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف لـ سما المصري بتهمة سب ريهام سعيد

«التأمينات» تتيح الاستعلام عن العلاوات الخمس لـ60 ألف مواطن

الصور

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس زوج قطع زوجته بالهرم وأب قتل ابنته بالطالبية

حبس أحد المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي

«أصدر 3 توجيهات».. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

تعرف على سر رفض محمود عبدالعزيز تجسيد بطولة فيلم كُتب لأحمد زكى

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

نجم الساعة

الاستغاثات الطبية بـ«الوزراء».. منظومة تساعد مرضى «السوشيال ميديا»

منوعات

دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح

تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا

اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله

دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

بدء مناقشة «أن تحبي رجلًا متزوجًا» لـ عزة سلطان في بتانة (صور)

أنشطة فنية وأمسيات شعرية بثقافة مطروح

«قناة السويس الجديدة» فى محاضرة بـ«ثقافة الدقهلية»

حكايات «وسط البلد» كما رواها سليمان بك نجيب في الخمسينيات