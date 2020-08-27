الأنبا مكاريوس يعقد لقاء روحي لشعب أبو قرقاص

عقد الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الخميس 27 أغسطس، لقاء روحي لشعب الإيبارشية، بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالمنيا بحضور عدد قليل من الكهنة والشمامسة.وتم إذاعة اللقاء بالبث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي للإيبارشية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس.ومن ناحية أخرى، كانت قد احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية الأسبوع الماضي بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء، عقب صوم امتد على مدار 15 يومًا متتاليًا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد النيروز، وبدء عام قبطي جديد في سبتمبر المقبل.