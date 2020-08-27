«البيئة» توضح 6 أسباب وراء النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة

عقدت وزارة البيئة من خلال برنامجها الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، جلسات التشاور المجتمعى، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية من مصانع تدوير ومدافن صحية، تنفيذ جميع أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيا وبيئيا، وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية وطبقا للمعايير الدولية.وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" أبرز 6 أسباب وراء النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وفقا لما ذكرته وزارة البيئة.- تعزيز البنية التحتية اللازمة للإدارة المستدامة للمخلفات.- تحسين الظروف الصحية بالمحافظات.- حفظ الموارد الطبيعية في إعادة الاستخدام والتدوير للمخلفات.- خفض كميات المخلفات للمساهمة في خفض معدلات التلوث.- خفض تكاليف إدارة المخلفات من خلال زيادة مصادر الدخل من المواد المعاد تدويرها والسماد العضوي والوقود البديل RDF)) عالي الجودة.- إيجاد فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي ومشاركة القطاع الخاص.يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد البرامج التابعة لوزارة البيئة ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، ويجمع بين مكونيين فني ومالي ويتم تنفيذه بشكل مبدئي فى أربع محافظات (قنا – أسيوط - كفر الشيخ - الغربية).