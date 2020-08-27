وزير الشباب يفتتح المشروع القومى للأسكواش فى بورسعيد (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، المشروع القومي للاسكواش بالمدينة الرياضية في حي الضواحي ببورسعيد.وأكد وزير الرياضة، عقب افتتاحه، أن المشروع القومي للأسكواش هو أحد أهم مشروعات وزارة الشباب والرياضة التي تأتي ضمن استراتيجيتها القومية في مجال انتقاء واكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى الدفع برياضة الأسكواش للحفاظ على مكانة مصر الدولية بين الكبار في لعبة الأسكواش.كانت وزارة الشباب والرياضة وقعت بروتوكول تعاون خلال ديسمبر 2019 مع البنك الأهلي لتنفيذ المشروع القومي لموهوبي الاسكواش بإجمالي 250 لاعبا ولاعبة بمحافظتي القاهرة وبورسعيد والذي يتضمن 25% من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والأيتام، ويشرف على عمليات الانتقاء والاختبارات كبار الخبراء في مجال الاسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش.