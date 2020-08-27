الحبس عام لمتهم بسرقة توك توك فى المطرية

قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، بالحبس عام لمسجل خطر متهم بسرقة توك توك بدائرة قسم شرطة المطرية.وتبين من قرار الإحالة سرقة المتهم "محمد. ش" توك توك من المجني عليه "خ. ع"، وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء ركن المجني عليه التوك توك بجراج عمومي سرق المتهم المفاتيح واستولى على التوك توك.وكشفت التحريات عن أن المتهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة التكاتك بأسلوب سرقة المفاتيح.كان مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من مباحث قسم شرطة المطرية بضبط مسجل خطر حال استقلاله مركبة "توك توك" وتبين أنها مبلغ بسرقتها.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وأحالته للجنح والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.